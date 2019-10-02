Верховная рада упразднила список предприятий, которые запрещено приватизировать

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Верховная рада признала утратившим силу закон "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации" от 1999 года. За принятие закона во втором чтении в среду проголосовали 250 депутатов при минимально требуемых 226.

В пояснительной записке сказано, что закон о перечне запрещенных к продаже госпредприятий "содержит информацию, которая утратила актуальность в части наименования органов государственного управления и предприятий, а также не содержит оснований для включения их в перечень".

Как пояснила на заседании парламента заместитель главы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, параллельно с упразднением перечня парламент предусмотрел ряд мер, которые не позволят искусственно банкротить государственные предприятия. "Мы вводим мораторий на взыскание имущества за долги и на возбуждение дел о банкротстве на три года", - заявила она. Всего в перечень входят сотни предприятий по всей стране различных направлений деятельности.

Депутаты парламента также обязали правительство в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу подготовить и внести в Раду список стратегических госпредприятий, в которых запрещено продавать государственные пакеты акций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед парламентом и правительством задачу до 1 октября этого года запустить в стране процесс масштабной приватизации. Среди ключевых шагов в этом направлении - отмена указанного списка предприятий, которые нельзя продавать. Кроме того, президент поручил до 1 декабря "передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro. Продажи".