Помпео заявил, что США считают уместным общение и диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов считают уместным ведение диалога с Россией и надеются, что она начнет "открываться и поступать правильно". Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью итальянской газете La Stampa, стенограмму беседы распространила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"Мы надеемся, что есть реальная возможность, мы надеемся, что, Россия начнет открываться и поступать правильно. Мы пытались общаться и вести с ними диалог. Мы считаем это совершенно уместным. Наш президент... четко это выразил", - сказал Помпео.

"Мы также четко дали понять, что когда Россия демонстрирует поведение, которое является нарушением международного права... мы также будем привлекать их к ответственности", - продолжил госсекретарь.