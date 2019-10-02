Президент Финляндии заявил, что мировое сообщество заинтересовано в сохранении ДСНВ

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Мировое сообщество не может допустить, чтобы контроль над вооружениями ушел в прошлое, оно заинтересовано в новых соглашениях, а также в сохранении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) между США и Россией. Об этом заявил в среду президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с американских лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

"Мы не можем допустить возвращения к ситуации, при которой нет вообще никакого соглашения по контролю над вооружениями. По этой причине важно попытаться договориться о новых соглашениях и продлить ДСНВ. Это будет хорошей отправной точкой для международного сотрудничества", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил продление ДСНВ и мораторий на испытание ракет средней дальности.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд до этого информировал, что американская администрация пока не приняла решение относительно того, продлевать ли ДСНВ. Как отмечал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, РФ надеется прийти к соглашению с США о продлении ДСНВ до начала активного этапа предвыборной гонки в Америке.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением.

Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Отношения США и Европы

Ниинистё попросил Трампа уделять больше внимания трансатлантическим отношениям. "У меня была одна просьба к президенту. Я хотел бы, чтобы он больше внимания уделял трансатлантическим отношениям. Потому что, как мне кажется, это полезно и США, и Европе", - сказал он.

"Европе нужны США, мы все это знаем. Но я бы сказал, что США тоже нужна Европа. У нас есть общие ценности. Я хотел бы сказать, что чем более сильна Европа, тем более у вас сильный партнер", - отметил Ниинистё.

Уровень напряженности в Арктике

Арктика должна продолжать оставаться регионом с низким уровнем конфронтации, считает Ниинистё. "Нам нужно поддерживать [в Арктике] низкий уровень напряженности, который у нас там был. Мы обсуждали это. Я ценю позицию президента, что [Арктика] это не место для военных", - указал Ниинистё.

"Арктический регион становится все более интересным. Там есть возможности, открываются судоходные маршруты. Но есть и большие риски", - подчеркнул политик.