СМИ: на юге Ирака ввели комендантский час

КАИР, 2 октября. /ТАСС/. Шесть человек погибли и 110 пострадали в среду в результате столкновений между протестующими и сотрудниками силовых структур городе Эн-Насирия - административном центре провинции Ди-Кар в 350 км южнее Багдада. Такие уточненные данные приводит телеканал Al Arabiya.

После полудня сотни манифестантов направились к провинциальному совету, однако были остановлены на подступах к нему полицией. В завязавшихся стычках им удалось прорвать кордоны безопасности, после чего ворвавшаяся внутрь толпа устроила погром и подожгла правительственное учреждение. Через некоторое время силовикам удалось оттеснить зачинщиков беспорядков, однако прибывшие на место пожарные расчеты не смогли справиться с огнем и здание полностью выгорело. Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе одном страже порядка.

Вслед за этим власти ввели в провинции комендантский час, а на помощь потерявшим контроль над ситуацией силовым структурам в город прибыли элитные подразделения по борьбе с терроризмом. Следом за Эн-Насирией запрет на передвижения людей и транспорта после 20:00 (совпадает с московским) объявлен в Эль-Хилле (центр провинции Бабиль) и Эль-Амаре (столица провинции Майсан).

Протесты и меры властей

1 октября в Ираке начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Вышедшие на улицы Багдада и других городах люди требовали отставки кабинета Аделя Абдель Махди, а в ряде мест, в том числе в столице, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками. В течение сегодняшнего дня манифестации вспыхнули с еще большей силой и быстро охватили новые провинции, главным образом южного региона страны. Участники акций штурмуют и жгут здания местных администраций, перекрывают дороги, вступают в стычки с полицейскими, которые для разгона толпы применяют как слезоточивый газ, так и огнестрельное оружие.

В частности, сообщалось, что манифестанты также подожгли здания местных администраций в Эн-Наджафе (центр одноименной провинции), Эль-Амара, где, как передает телеканал Sky News Arabia, погибли два человека и 30 пострадали. Неспокойно и в Эль-Хилле.

До сих поступает противоречивые сведения о жертвах. Так, по некоторым данным, только в Багдаде за два дня убиты шесть человек, счет раненым идет на сотни. Несколько часов назад премьер провел экстренное заседание Совета национальной безопасности, по итогам которого правительство заявило о поддержке "законных требований" демонстрантов, предупредив, что не допустит насилия и хаоса и примет "надлежащие меры для защиты граждан, государственной и частной собственности".

Кроме того, в связи с происходящим министр обороны Наджах аш-Шамари отдал приказ привести все воинские подразделения в состояние максимальной боеготовности "для сохранения суверенитета государства, правительственных учреждений, жизненно важных объектов и дипломатических миссий".