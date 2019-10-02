Помпео заявил, что США не пожертвуют своей безопасностью ради партнерства с Италией

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты стремятся к партнерству с Италией, но не в ущерб собственной национальной безопасности. Об этом в интервью каналу Sky TG24 заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Стенограмму беседы распространила в среду прес-служба Госдепартамента.

Главу американского внешнеполитического ведомства спросили, может ли потенциальное участие китайской корпорации Huawei в создании сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Италии сказаться на сотрудничестве Рима и Вашингтона в области разведки. "Мы хотим быть партнерами с Италией во всех этих вещах, но это не тот случай, когда мы пожертвуем американской национальной безопасностью, чтобы разместить нашу информацию там, где есть угроза, что противники или Коммунистическая партия Китая могут получить к ней доступ", - ответил Помпео.

В свою очередь в интервью итальянской газете La Stampa, стенограмму которого также распространил Госдеп, Помпео отметил, что США призывают все страны, в том числе Италию, "принять свое суверенное решение о правильном подходе, но делать это с осознанием потенциальных рисков от передачи данных обычных итальянских граждан через сеть, доступную Коммунистической партии Китая".

По словам госсекретаря, Вашингтон также хочет убедиться, что сетям, через которые передается информация, можно доверять. "Если мы сможем сделать это, а я уверен, что мы можем сделать это вместе, мы будем очень успешны", - подчеркнул Помпео.

Итальянское правительство под давлением администрации США, которая утверждает, что, сотрудничая с китайской компанией в сфере развития систем 5G, европейские страны подвергают угрозе свою информационную безопасность, исключило соответствующий пункт из соглашений, подписанных в марте во время визита председателя КНР Си Цзиньпина. Однако, как затем утверждалось, сотрудничество не прекращено, а осуществляется с учетом всех аспектов обеспечения информационной безопасности.

Компания Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира.