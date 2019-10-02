Посольство Китая в Италии выразило протест против "порочащих страну" обвинений Помпео

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Посольство Китая выступило с заявлением протеста против "порочащих страну" обвинений, озвученных в итальянской столице государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщило в среду вечером агентство ANSA.

"Госсекретарь США Помпео несколько раз обвинял Китай, нарочно пороча репутацию страны. Посольство Китая в Италии решительно отвергает все обвинения и подтверждает желание развивать всестороннее стратегическое партнерство с Италией", - говорится в приводимом агентством заявлении. "Что касается технологий систем связи 5G, то она не может нарушить суверенитет и подвергнуть угрозе безопасность никакой страны, - говорится в заявлении. - Китайские представители сектора коммуникаций ведут сотрудничество с Италией при полном уважении итальянских законов и интересов граждан страны".

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо Помпео предостерег о "хищнической политике" Китая в торговле и инвестиционных проектах, а также угрозе для безопасности страны развития 5G с китайской стороной. Администрации США утверждает, что, сотрудничая с китайской компанией Huawei в сфере развития систем 5G, европейские страны подвергают угрозе свою информационную безопасность, ставя под вопрос партнерство с США в области разведки.