Финляндия в течение двух лет решит, у кого покупать истребители

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Финляндия выберет одно из пяти предложений по закупке истребителей в течение двух лет. Об этом сообщил в среду президент страны Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

"Я сказал президенту [Трампу], что процесс покупки завершится в течение двух лет. Мы сейчас рассматриваем пять заявок: три из стран Европы, две из США, - отметил Ниинистё. - Он [Трамп] заявил, что их истребители лучшие".

Трамп заявил, что США готовятся продать ряду стран большое количество самолетов и истребителей. "Возможно, в Финляндию. Мы делаем лучшие истребители и ракеты в мире. Никто к нам в этом даже не приблизился", - утверждал глава Белого дома.

Минобороны Финляндии выбирает одно из пяти предложений по истребителям в рамках масштабного тендера на сумму около $11,1 млрд.