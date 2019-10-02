Дружба с позиции силы. Что внушал итальянцам Помпео в Риме

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Рим как представитель страны - надежного североатлантического партнера, однако внятно разъяснил итальянскому руководству, какой линии нужно придерживаться по приоритетным для Вашингтона вопросам внешней политики.

Трехдневный визит Помпео предусматривает частную программу: после официальных встреч и частной аудиенции у Папы Римского Франциска американский политик отправится в область Абруццо в центральной Италии - на родину его предков, которые эмигрировали в США в начале ХХ века. "Надеюсь повидаться с моими кузенами, вкусно поесть. Ведь там отменная кухня", - сказал Помпео на пресс-конференции на исторической вилле Мадама, служащей домом приемов итальянского правительства.

Перед началом пресс-конференции супруга Помпео Сьюзен позировала перед камерами с невестой главы МИД Луиджи Ди Майо Вирджинией, которая выступала гостеприимной хозяйкой. Наблюдатели отметили необычный для таких встреч формат первого публичного приема, устроенного занявшим месяц назад пост главы МИД лидером партии "Движение "5 звезд". Его дебют в этом новом качестве состоялся недавно на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где он имел возможность познакомиться с Помпео.

Иран, Китай, Россия и Венесуэла

Дружелюбная обстановка и туристическая программа не отменила главных задач визита: донести до итальянцев, что США остается "большим братом", которого нужно слушаться, каким бы абсурдом не казалось происходящее во внутренней политике.

Из заявлений для прессы стало ясно, что США настойчиво обозначили свои позиции по ряду международных тем, рекомендовав итальянским партнерам следовать американской линии. Со слов самого Помпео, Вашингтон уже добился определенных результатов, в частности по Ирану. Госсекретарь США сообщил, что Италия отзовет лицензию у иранской авиакомпании Mahan Air , которая с 2011 года находится в санкционных списках США под предлогом того, что она доставляет иранские подразделения и вооружения в Сирию.

"Все начали понимать, что Иран представляет угрозу, которой нужно противостоять вместе. Мы всегда считали, что Иран поддерживает террористов. В последние месяцы были атакованы европейские корабли, совершено нападение на Саудовскую Аравию, Иран - агрессор, и США и Италия должны придерживаться общего фронта", - сказал Помпео.

Известно, что Рим выступал за сохранение соглашения о ядерной программе Тегерана и отмену санкций, от чего получал немалые дивиденды. Итальянское руководство считает необходимым поддержание диалога с Ираном. Более того, с отказом президента США Дональда Трампа от достигнутого предыдущей администрацией Барака Обамы при участии ЕС и ряда стран, включая Россию, соглашения с Ираном и последующим введением санкций Италия потеряла многомиллионные контракты, заключенные в 2016 году во время визита Хасана Роухани в Рим.

Достаточно безапелляционно прозвучали заявления Помпео о "хищнической политике" в торговле Китая, которого стоит опасаться. Ди Майо в ответ лишь сказал, что итальянское правительство разделяет опасения в отношении участия компаний из КНР в определенных проектах инфраструктуры стратегического значения, таких как мобильные сети пятого поколения (5G), но у него есть действенные механизмы по обеспечению национальной безопасности.

В марте Италия подписала с Китаем меморандум о намерениях и взаимопонимании, который в США был расценен как поддержка Римом инициативы Пекина "Один пояс, один путь" и подвергнут критике. Итальянское правительство под давлением администрации США, которая утверждает, что сотрудничество с китайской стороной в сфере развития мобильных сетей ставит под угрозу информационную безопасность, исключило соответствующий пункт из соглашений, подписанных в марте во время визита председателя КНР Си Цзиньпина.

Помпео также попросил Италию поддержать "фронт против президента Венесуэлы Николаса Мадуро", который, с точки зрения Вашингтона, "продемонстрировал неспособность управлять своей страной". Известно, что Италия была одной из немногих стран, которые не признали минувшей зимой самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо, причем по настоянию "Движения "5 звезд". Рим, правда, не признает и результатов выборов, согласно которым был переизбран Мадуро. Не исключено, что в ближайшие месяцы позиция Рима еще больше приблизится к линии США.

Наконец, госсекретарь США поблагодарил Италию за поддержание санкций в отношении РФ "до тех пор, пока ситуация [на Украине] не изменится". Это заявление фактически исключает, что в ближайшее время Рим, который говорит, что "работает с партнерами, чтобы убедить их в контрпродуктивности санкций", достигнет цели. Правительство Джузеппе Конте с развалом предыдущей коалиции более не связано обязательствами по программе, в которой одним из пунктов значилась отмена санкций.

Ливийское урегулирование и перспектива введения пошлин

Италию главным образом интересовали две темы - ливийское урегулирование и перспектива введения США пошлин на экспортные товары из Европы, которые могут больно ударить по итальянскому экспорту, в частности продовольствия. Объем итальянского продуктового экспорта в США, по данным ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, составляет €4,5 млрд в год.

"Пошлины нас очень беспокоят, итальянским компаниям нужны гарантии. Мы будем защищать наших производителей, продукцию [с пометкой] "Сделано в Италии", мы не будем никому делать скидок и намерены стремиться к наращиванию нашего экспорта", - сказал Ди Майо. Удалось ли Риму добиться поблажек, скоро станет ясно. Пока никаких обещаний никто не давал, и, похоже, под пошлины попадут итальянское вино и сыр пармезан.

Как сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах, американские власти намерены ввести тарифы на европейскую сельскохозяйственную продукцию и пассажирские самолеты в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые ВТО решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. По информации газеты The Wall Street Journal, пошлины на сельскохозяйственные товары составят 25%.

По ситуации в Ливии Рим тоже не добился особых заверений. Вашингтон давно переложил эту проблему на плечи Италии, которая особенно уязвима перед хаосом в североафриканской стране из-за прибытия оттуда множества мигрантов. Заявления Помпео по Ливии несильно отличались от "одобрительного похлопывания по плечу" предыдущей администрации в Вашингтоне. "Мы очень благодарны Италии за ее эффективное лидерство в Ливии и Северной Африке", - сказал Помпео, не оставив больших надежд на реальную помощь в разрубании "ливийского узла".

Под тенью импичмента и шпионских игр

Американские журналисты на пресс-конференции ожидаемо затронули тему телефонного разговора Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который послужил поводом для запуска процедуры импичмента президента США. Помпео подчеркнул, что стремление членов Демократической партии привлечь представителей Госдепартамента к разбирательству по этому делу грозит нарушением принципа разделения власти. "Мы не потерпим устрашения", - сказал госсекретарь.

Накануне его визита новостной портал The Daily Beast написал, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр собирал на прошлой неделе в Риме информацию о фигуранте расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы - профессоре Лондонской академии дипломатии Джозефе Мифсаде, который якобы стал посредником в передаче компромата на Хиллари Клинтон от российской стороны. По данным итальянской La Repubblica, мальтиец по национальности, пропавший около двух лет назад, преподавал в Риме в Link University. Это высшее учебное заведение, по утверждению газеты, связано с "Движением "5 звезд" и его видными представителями, включая политического лидера Ди Майо.

Вера Щербакова