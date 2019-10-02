В Мехико на марше памяти о погибших студентах произошли беспорядки

МЕХИКО, 3 октября. /ТАСС/. Группа участников организованного в столице Мексики в среду марша в память о погибших в 1968 году студентах прорвалась через выставленное властями оцепление и устроила беспорядки в центре города. Молодые люди, лица которых были скрыты повязками и масками, бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников полиции, а также расписали стены нескольких зданий оскорблениями и лозунгами.

Агрессивно настроенные граждане причинили травмы как минимум двум мирным манифестантам, по данным газеты El Milenio, сведения о пострадавших среди стражей порядка не поступали. Согласно подсчетам властей, шествие собрало более 8 тыс. человек, из них подавляющее большинство ведет себя в соответствии с законом. Во вторник глава столичного министерства гражданской безопасности Хесус Орта пообещал, что стражи порядка, несмотря на намерение избежать проявлений насилия, будут проводить задержания, если на марше начнутся беспорядки.

На минувшей неделе в Мехико было организовано шествие в память о 43 студентах, похищенных в 2014 году в штате Герреро. На демонстрацию вышло около 5 тыс. человек, из них около 100 били витрины магазинов и ресторанов, а также расписывали стены зданий. Ущерб от их действий превысил 100 млн песо (более $5 млн).

На площади Трех культур в столичном районе Тлателолько 51 год назад был жестоко разогнан митинг студентов, протестовавших против политики властей. Жертвами полицейских и военных всего за 10 дней до начала XIX Олимпийских игр стали, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен человек.