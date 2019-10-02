США и Финляндия заявили, что будут сокращать зависимость от одних источников энергии

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. США и Финляндия видят одной из своих главных целей сокращение зависимости от какого-либо одного источника энергии. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом совместном заявлении президентов двух стран Дональда Трампа и Саули Ниинистё.

"Мы будем работать вместе для расширения торговли и инвестиций, в том числе в достижении прогресса на торговых переговорах между США и ЕС, - отмечается в тексте. - Намерены противостоять несправедливым торговым практикам, чтобы уравновесить возможности для наших рабочих и бизнеса". "США и Финляндия нацелены на укрепление энергорынков и развитие инфраструктуры... - говорится в документе. - Одной из главных целей является сокращение зависимости лишь от одного источника энергии".

Кроме того, Вашингтон и Хельсинки намерены углублять взаимодействие для противодействия новым вызовам путем развития военных возможностей, защиты от кибер- и гибридных угроз.

Стороны также подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере инноваций, исследований, в том числе в области новых технологиях, таких как 5G и 6G. "Признавая значение таких технологий, особенно телекоммуникаций, будем работать вместе для гарантии того, что технологии будут развиваться и устанавливаться в благих целях", - говорится в заявлении.