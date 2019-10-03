Делегация КНДР прибыла в Пекин по пути на переговоры с США

ТАСС, 3 октября. Делегация во главе с представителем МИД КНДР Ким Мён Гилем в четверг прибыла в китайскую столицу по пути на консультации с США, которые, как ожидается, пройдут в Швеции. Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap.

По его данным, уже во второй половине дня делегация КНДР в составе четырех человек покинет Пекин. В нее входят директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, а также прежде занимавший эту должность Квон Чжон Гын. О каких-либо запланированных встречах с китайской стороной в ходе кратковременного пребывания в КНР не сообщается.

Как уточнило агентство, после встречи с представителями США Ким Мён Гиль намерен вернуться в Пекин через Россию. Ожидается, что в китайскую столицу на обратном пути он прибудет 7 октября.

Где именно будут проходить переговоры с американской стороной, неясно, поскольку ни США, ни КНДР не обнародовали информацию на этот счет. По данным дипломатических источников агентства Kyodo, в качестве места для встречи был выбран Стокгольм.

Агентство ЦТАК ранее сообщало, что стороны проведут предварительную встречу 4 октября, а на следующий день приступят к рабочим переговорам.

Три встречи лидеров КНДР и США

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын встречались трижды, последний раз 30 июня на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме. Официальные переговоры лидеры двух стран проводили два раза. Первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, когда был подписан совместный документ и Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй раунд состоялся 27 и 28 февраля в Ханое. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры двух стран не достигли консенсуса и не стали письменно заверять какие-либо протоколы о намерениях касательно дальнейших совместных шагов по примирению и решению проблемы Корейского полуострова.

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