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СМИ: в Нью-Дели началась спецоперация из-за угрозы атаки кашмирских боевиков

Полицейские взяли под усиленный контроль рынки и торговые центры

ТАСС, 3 октября. Полиция Индии начала спецоперацию на территории Национального столичного округа Дели в связи с полученной информацией о готовящемся нападении боевиков из Кашмира. Об этом в четверг сообщает газета Hindustan Times.

По данным местных властей, в столице приведены в состояние повышенной готовности силы безопасности. Полицейские взяли под усиленный контроль места массового скопления людей, таких как рынки и торговые центры. Кроме того, повышено наблюдение в метрополитене и на железнодорожных станциях.

Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на индийские спецслужбы, разыскиваемые боевики могут принадлежать к группировке "Джаиш-е-Мухаммад".

14 феврале террорист-смертник группировки "Джаиш-е-Мухаммад" на заминированном автомобиле протаранил автоколонну индийских силовиков на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли более 40 человек.

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