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Могерини отложила визит в Минск и мероприятие по "Восточному партнерству"

Такое решение было принято в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отложила визит в Белоруссию для участия в мероприятии по программе "Восточное партнерство", которое тоже не состоится. Об этом журналистам сообщил в четверг представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Визит верховного представителя в Белоруссию, а также министерское мероприятие "Восточного партнерства" откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с белорусскими хозяевами [мероприятия]", - сказал он, воздержавшись от подробностей. Представитель ЕС также не стал уточнять, на какой срок переносятся визит и мероприятие.

Ранее пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса сообщила, что глава МИД отменил визит в Минск, так как европейское ведомство по иностранным делам отозвало визит на высоком уровне в столицу Белоруссии.

Предполагалось, что Могерини посетит Белоруссию в конце текущей недели, 4-5 октября, для участия во встрече высокого уровня в рамках программы "Восточное партнерство" (сотрудничество ЕС с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной).

Теги
БелоруссияМогерини, Федерика
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