Владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne обвинен по статьям о терроризме

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение владельцу медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы "112 Украина" и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку в финансировании терроризма. Об этом сообщил в четверг телеканал "112 Украина" .

"Сегодня мне сообщили о подозрении (предъявили обвинение - прим. ТАСС) относительно терроризма и легализации средств", - сообщил телеканал. Сам Козак заявил в комментарии СМИ, что в четверг у него состоялся допрос.

"Сегодня меня допрашивали по трем статьям. Одна статья - это "терроризм", вторая - это "финансирование терроризма", а третья - "легализация средств, полученных преступным путем". Это для меня было сегодня новостью", - заявил он.

Депутат отметил, что допрос длился около 40 минут, вопросы были заранее подготовлены. Козак сообщил, что ему также задавали вопросы, связанные с подготовкой телемоста Киев - Москва, который так и не состоялся.

Козак заявил, что считает все обвинения в свой адрес надуманными и что он будет отстаивать свою позицию в судах. "Будем бороться. Я думаю, правда будет за нами. Рот нам не закроют. Бороться мы однозначно будем правовым путем. Мы будем обращаться во все международные организации, выходить на журналистов по всему миру", - сказал он.

Козак также прокомментировал голосование в Верховной раде в минувшую среду, в результате которого фактически появились основания для дальнейшей работы действующего состава Национального совета по телевидению и радиовещанию. "Вчерашнее голосование в Верховной раде свидетельствует о том, что партия власти "Слуга народа" вместе с президентом работают против оппозиции, против телеканалов, против партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", потому что вчера продлили полномочия совета по вопросам телевидения и радиовещания", - заявил политик.