В США заявили, что расширение военного контингента в Польше не угрожает Белоруссии и РФ

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Расширение американского военного контингента в Польше не несет угрозы для Белоруссии. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by, опубликованному в четверг.

"Расширение военного контингента в Польше не представляет никакой угрозы для Беларуси, и я надеюсь, что Россия также не расценит это как угрозу", - заявила Мур.

По ее словам, увеличение американского контингента в Польше носит оборонительный характер и "не ставит целью кого-то спровоцировать". "Это нужно для того, чтобы заверить наших союзников по НАТО, что мы придерживаемся пятой статьи Североатлантического договора", - сказала дипломат.

Мур также отметила, что США приветствуют готовность Белоруссии к сотрудничеству по теме вооружений, соблюдения Венского договора об обычных вооруженных силах в Европе. "Я надеюсь, что присутствие в посольстве военного атташе, постоянно проживающего в Минске, позволит расширить диалог между нашими военными", - сказала она.