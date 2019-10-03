WSJ: США боятся, что операция Турции приведет к выводу американских войск из Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Вашингтон крайне опасается военной операции Турции на северо-востоке Сирии, так как такой шаг спровоцирует боестолкновения с сирийскими курдами и вынудит Соединенные Штаты вывести свои войска из этой страны. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных должностных лиц США.

По их данным, у американской стороны накапливается все больше сведений о том, что Турция ведет подготовку к введению своих войск на северо-восток Сирии. Такой шаг может поставить под угрозу жизни дислоцированных в этой стране американских военнослужащих. "Это будет настоящая катастрофа и реально опасная ситуация. Может не остаться иного выбора, кроме вывода [американских войск]", - приводит газета одного из своих источников.

В публикации акцентируется внимание на том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник о возможности внезапно начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии для создания там зоны безопасности. Анкара уже проводила на территории Сирийской Арабской Республики две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь".

В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а Вашингтон - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферная зона будет контролироваться Анкарой.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с арабской республикой прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы защитным поясом для турецкой границы. Анкара настаивает на том, чтобы контроль за планируемой зоной безопасности обеспечивался исключительно Вооруженными силами Турции.

19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии, предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США. По оценке The Wall Street Journal, в 2018 году численность военного контингента США в Сирии превышала 2 тыс. человек.