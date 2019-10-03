Европарламент не одобрит план Джонсона по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) не одобрит предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза, так как оно не решает существующие проблемы. Об этом говорится в заявлении переговорной группы ЕП по Brexit, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить, - отмечается в нем. - Эти предложения не затрагивают реальных вопросов, которые должны быть решены в случае устранения режима "бэкстоп" [для обеспечения прозрачности границы на острове Ирландия после Brexit]".

В документе подчеркивается, что план Джонсона не оправдал ожидания ЕС. "Хотя мы по-прежнему открыты для юридически действенных и серьезных решений, предложения Соединенного Королевства не оправдывают ожиданий и представляют собой значительный отход от совместных обязательств и целей", - подчеркивает ЕП.

Переговорная группа напомнила, что "любое соглашение о выходе Великобритании и будущей ассоциации или международное соглашение с Великобританией должны быть одобрены Европарламентом".

Претензии Европарламента

В заявлении говорится, что у Европарламента есть три конкретных претензии к плану Джонсона, которые не дадут одобрить документ. "Во-первых, предложения Соединенного Королевства по таможенным и нормативным аспектам прямо предусматривают инфраструктуру, контроль и проверки, но неясно, где именно и как они будут осуществляться, - поясняет ЕП. - Любая форма контроля и проверок на границе и вокруг нее означала бы прекращение торговли и нанесла бы ущерб всей островной экономике, а также представляла бы серьезную опасность для мирного процесса и для потребителей и предприятий". В то же время, как утверждает ЕП, "такого контроля будет недостаточно, чтобы гарантировать защиту потребителей и предприятий ЕС при любых обстоятельствах, что потенциально может оставить ЕС со значительной дырой на его едином рынке".

"Во-вторых, предложения Соединенного Королевства в оперативном плане были бы детально проработаны ЕС и Соединенным королевством или в Соединенном Королевстве в одностороннем порядке в течение четырнадцатимесячного переходного периода. Это не обеспечивает необходимой определенности и не соответствует согласованным принципам соглашения [от 25 ноября], - отмечает ЕП. - Это означало бы, что Европейский парламент должен был бы дать согласие на протокол, не зная его полных последствий и не имея никаких гарантий относительно его правового действия. Это недопустимо".

"В-третьих, право согласия, предоставляемое Ассамблее Северной Ирландии, фактически делает соглашение условным, неопределенным, временным и односторонним решением, а не страховочной сеткой, предусмотренной режимом "бэкстоп". Кроме того, Ассамблея Северной Ирландии не заседает уже почти три года, и весьма сомнительно, сможет ли она вновь собраться и взять на себя ответственность за заключение международного договора такого рода", - добавил ЕП.

В заявлении подчеркивается, что из-за этих трех проблем план Джонсона "даже отдаленно не совпадает с функциями режима "бэкстоп". "Таким образом, у группы есть серьезные опасения по поводу предложений Великобритании. Обеспечение мира и стабильности на острове Ирландия, защита граждан и правовой порядок ЕС должны быть в центре внимания любой сделки. Предложения Великобритании даже отдаленно не совпадают с тем, что было согласовано в качестве компромисса в виде "бэкстоп", - заключил Европарламент.

План Джонсона

В среду британский премьер передал главе Еврокомиссии новые предложения Лондона по североирландской границе. Текст документа и сопровождающее его письмо Джонсона распространила канцелярия главы британского правительства.

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Процесс Brexit

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.

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