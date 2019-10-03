Украина с конца октября введет новый порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Новый порядок пересечения линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях вступит в силу 29 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"29 октября 2019 года в соответствии с постановлением кабмина вступает в силу порядок пересечения линии разграничения на ВОТ [временно оккупированные территории] в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

Изменения коснутся только граждан Украины, для иностранцев же порядок пересечения линии соприкосновения в Донбассе остается прежним, отметили пограничники. Так, в общем порядке украинцам для пересечения "необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт или временное удостоверение гражданина Украины и разрешение физического лица", - напомнили в Госпогранслужбе.

В сообщении пресс-службы отдельно поясняются правила пересечения линии соприкосновения детьми, не достигшими 16 лет. При этом названа "фейком" информация о том, что дети до 16 лет не будут выпускаться на неподконтрольные правительству Украины территории Донбасса при наличии свидетельства о рождении. "Относительно соотечественников, не достигших 16 лет, то им при пересечении линии соприкосновения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины, или проездной документ ребенка", - сообщили в ведомстве. Тем гражданам Украины, кто не оформлял украинский паспорт, при выезде из неподконтрольных Киеву районов необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство страны, заверили пограничники.

Дети, родившиеся на неподконтрольных территориях, могут выехать с сопровождающим лицом и по его паспортному документу, а также с документами, подтверждающими факт их рождения. Для детей до 16 лет, въезжающих на неподконтрольную территорию, необходимо нотариально заверенное согласие второго из родителей. Согласие не требуется, если ребенок возвращается в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд. Пропуск граждан Украины, выехавших с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса для оформления документов, удостоверяющих личность, "будет осуществляться при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением Госмиграционной службы".

Кроме этого, Госпогранслужба обозначила правила для детей, выезжающих на учебу. Дети от 14 до 16 лет, обучающиеся на контролируемой Киевом территории, смогут пересекать границу при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, а также документа, подтверждающего обучение в учебном заведении, проинформировали пограничники.