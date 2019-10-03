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Reuters: Трамп заявил, что США готовы вести переговоры с КНДР

Трамп заявил, что США готовы вести переговоры с КНДР - Reuters.

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Теги
СШАКНДРТрамп, Дональд
Brexit
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