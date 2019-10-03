Король Иордании заявил, что без РФ начать политический процесс в Сирии было бы невозможно

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Политический процесс в Сирии не смог бы начаться без усилий России. Об этом заявил в четверг король Иордании Абдалла II, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Чтобы покончить с этим кризисом в Сирии, нам необходимо принять политическое решение, сохранив суверенитет и территориальную целостность Сирии, а также обеспечить безопасное и добровольное возвращение беженцев. Иордания поддерживает переговорный процесс в Женеве, а также астанинский процесс. На самом деле это все было бы невозможно без России", - сказал он.

Король отметил, что проблема терроризма в регионе, несмотря на локальный успех, требует консолидации усилий для борьбы с теми, кто, "прикрываясь исламом, преследует свои цели". Абдалла II подчеркнул, что Амман и Москва разделяют подходы и взгляды относительно региональной и глобальной безопасности.