Reuters: Совбез ООН может провести заседание из-за запуска ракеты КНДР

ТАСС, 3 октября. Совет Безопасности ООН может в пятницу провести встречу за закрытыми дверями для обсуждения недавнего ракетного запуска КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, встреча была запрошена Германией при поддержке Великобритании и Франции.

КНДР 2 октября произвела запуск баллистической ракеты подводного базирования "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"), однако точных данных, откуда был произведен пуск - непосредственно с подводной лодки или с погружаемой платформы, - пока нет. На следующий день агентство ЦТАК сообщило, что ракета была запущена под острым углом и не угрожала безопасности соседних стран. По данным Минобороны Японии, она поднялась на высоту 900 км, во время полета разделилась на две части, одна из которых упала в исключительной экономической зоне Японии, пролетев порядка 450 км.

Международное сообщество осудило действия Пхеньяна, назвав их нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.