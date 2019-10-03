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XVI заседание клуба "Валдай"

Филиппины намерены по-новому взглянуть на сотрудничество на Ближнем Востоке

Как заявил президент Родриго Дутерте, его стране необходимо видеть в этом регионе не только источник нефти

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Филиппины планируют усилить взаимодействие со станами Ближнего Востока, Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Об этом заявил в четверг филиппинский президент Родриго Дутерте, выступая на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы хотим приложить усилия дипломатии для того, чтобы более тесно взаимодействовать с Латинской Америкой, Африкой и Центральной Азией. Пора Филиппинам посмотреть свежим взглядом на Ближний Восток, чтобы видеть там не только источник нефти или место, куда едут мигранты с Филиппин", - сказал он.

Как отметил президент, Филиппинам необходимо взять ответственность как за развитие своей страны, так и за помощь другим развивающимся странам на пути к прогрессу.

"Мы будем укреплять наши экономические связи с этими регионами, открывать новые рынки и обеспечивать свободный обмен идеями, технологиями и инновациями", - добавил Дутерте.

Теги
ФилиппиныДутерте, РодригоXVI заседание клуба "Валдай"
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