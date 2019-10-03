Джулиани опубликовал СМС-переписку с Волкером

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Адвокат президента США Рудольф Джулиани в четверг опубликовал СМС-переписку с Куртом Волкером за период времени, когда тот занимал должность спецпредставителя США по Украине. С точки зрения Джулиани, переписка свидетельствует о том, что выяснение им обстоятельств деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена на Украине не шло вразрез с работой Госдепартамента.

"Это демонстрирует, что я немедленно пошел навстречу им. Они едва ли пытались контролировать меня за то, что я якобы мешал им выполнять их задачи. На самом деле я, скорее, содействовал им", - написал в своем Twitter Джулиани. Он выразил уверенность в том, что демократам в Конгрессе США и ведущим американским СМИ не удастся извратить смысл СМС-переписки, в которой также фигурирует помощник украинского президента Андрей Ермак.

"Волкера не следовало превращать в козла отпущения. Здесь изложено послание второго эмиссара Госдепартамента, который в курсе ситуации и, как и Курт, просит меня сделать это. Они [Волкер и второй представитель Госдепартамента] не совершали ничего неверного", - добавил Джулиани. Одно из СМС-сообщений датировано 7 августа текущего года, в нем речь идет о контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским и планах встречи адвоката Трампа с постоянным представителем США при ЕС Гордоном Сондлэндом в Нью-Йорке или Вашингтоне.

В СМС-переписке Волкер неоднократно благодарит Джулиани, желает ему всего наилучшего и не высказывает каких-либо претензий. Оба обращаются друг к другу по имени.

Джулиани в центре скандала

Джулиани в интервью CBS в воскресенье сообщил, что Волкер связался с ним 19 июля и передал контактные данные Ермака. Через несколько дней Джулиани назначил ему встречу. "По итогам встречи я позвонил господину Волкеру и Сондлэнду и отчитался, я рассказал им, что узнал. Потом, 11 августа, был полный отчет. В то время они не упоминали госсекретаря", - пояснил Джулиани.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Имена Волкера и Сондлэнда фигурируют в жалобе осведомителя. Как утверждает этот сотрудник американских спецслужб, они встретились с Зеленским после его разговора с Трампом, чтобы передать ему, а также другим должностным лицам страны указания по расследованию в отношении связанной с сыном Байдена украинской газовой компании Burisma. В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на три источника сообщила, что Волкер после публикации текста жалобы подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине.

Импичмент

Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании этих подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократы в нижней палате Конгресса потребовали от госсекретаря Майкла Помпео предоставить документы, касающиеся контактов Трампа с Зеленским. Конгрессмены уведомили Помпео о намерении вызвать для дачи показаний бывшего американского посла на Украине Мари Йованович (2 октября), Волкера (3 октября), заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента (7 октября), советника госдепартамента Ульриха Брехбула (8 октября), а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондлэнда (10 октября).