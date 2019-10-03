СМИ: украинское радикальное движение станет партией "Общество будущего"

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Одно из праворадикальных движений - "С14" (запрещена в РФ) оформляется в политическую партию под названием "Общество будущего". Об этом сообщило в четверг издание "Левый берег" со ссылкой на лидера "С14" Евгения Карася.

"Да, мы будем регистрироваться как партия. Сейчас изучаем доступные варианты относительного того, как юридически получить партийную структуру. Больше всего привлекает вариант сбора подписей и регистрацию с нуля", - сказал он.

По словам Карася, к движению "С14" решили присоединиться ряд других национал-политических и ветеранских организаций. "Мы отобрали тех националистов, которые временем и делами доказали свою верность фундаментальным проектам, а не тактическим политическим играм или частному обогащению", - добавил он.

Карась рассчитывает, что оформление движения в партию в том числе позволит привлечь дополнительное финансирование. "Раньше многие предприниматели не могли быть официальными участниками "радикальной националистической организации". А сейчас смогут", - сказал он и сообщил, что бюджет "С14" и других проектов составлял $10-$20 тыс. в месяц, для партии будет достаточно $50-$60 тыс. "Эти деньги реально собрать. Для того, чтобы содержать партию, которая сможет менять государственную политику даже без присутствия в Верховной раде, достаточно несколько среднего масштаба компаний", - считает Карась.

О существовании ультраправой "С14" стало известно в 2014 году. Члены движения принимали активное участие в деятельности националистической партии "Свобода". Члены организации участвовали в столкновениях с "Беркутом" в центре Киева в феврале 2014 года. Среди самых резонансных дел, в котором фигурируют члены "С14", - убийство в апреле 2015 года украинского писателя и журналиста Олеся Бузины.