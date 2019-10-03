В Пентагоне считают, что США должны поставить Украине дополнительные комплексы Javelin

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны поставить Украине дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Как сообщил у себя в Twitter журналист газеты Washington Post Дэн Ламот, такое мнение выразил в четверг главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.

"На данный момент это мой военный совет", - приводит Ламот слова Уолтерса.

В среду агентство Bloomberg сообщало, что Конгресс США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $39 млн.

Министерство обороны Украины 13 сентября, отвечая на информационный запрос агентства УНН, сообщило о планах начать закупки Javelin в США по прямой программе уже в этом году. Сколько комплексов планирует приобрести Киев, не анонсировалось. В начале августа украинская сторона обратилась к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin. Об этом сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. При этом американский дипломат уточнил, что Киев хотел бы получить больше Javelin с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Javelin уже стоят на вооружении ВС Украины. В начале марта прошлого года Пентагон объявил, что Киев получит эти комплексы на общую сумму $47 млн, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним. В конце апреля того же года стало известно, что Украина получила это оружие.