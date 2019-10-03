{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Помощник госсекретаря США прибыла в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе

Ранее Госдепартамент сообщал, что Дениз Натали проведет в украинской столице встречу с министром по делам ветеранов, временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала на Украину для обсуждения ситуации в Донбассе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба американского посольства на Украине.

"Мы рады приветствовать в Киеве главу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами относительно конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов", - написала пресс-служба в Twitter.

Ранее Госдепартамент сообщал, что Натали проведет в украинской столице встречу с министром по делам ветеранов, временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, а также с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) и неправительственных организаций для обсуждения конфликта в Донбассе и поддержки реинтеграции ветеранов.

Теги
УкраинаСШАКризис на Украине
Санкции в отношении России
Гавана осуждает санкции США в отношении России
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что нынешний визит Дмитрия Медведева "станет вехой в исторических отношениях двух стран
Читать полностью