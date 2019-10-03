Помощник госсекретаря США прибыла в Киев для обсуждения ситуации в Донбассе

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США, глава Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации Дениз Натали приехала на Украину для обсуждения ситуации в Донбассе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба американского посольства на Украине.

"Мы рады приветствовать в Киеве главу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами относительно конфликта в Донбассе и поддержки ветеранов", - написала пресс-служба в Twitter.

Ранее Госдепартамент сообщал, что Натали проведет в украинской столице встречу с министром по делам ветеранов, временно неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, а также с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) и неправительственных организаций для обсуждения конфликта в Донбассе и поддержки реинтеграции ветеранов.