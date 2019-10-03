Президент Филиппин назвал неправильными попытки заставить Восток жить по стандартам Запада

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Попытки заставить восточные страны по стандартам Запада неправильны, заявил в четверг президент Филиппин Родриго Дутерте на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Разделение между Востоком и Западом было всегда, были различия и в финансовом плане, и в процессах. Многие страны столкнулись с колониальным опытом. Поэтому нельзя говорить о том, чтобы уравнять Восток и Запад. Филиппины, Индонезия, Малайзия были колониальными странами. Любые попытки заставить их подстроиться под западную жизнь - это неправильно", - сказал Дутерте, отвечая на вопрос модератора, удалось ли в последние десятилетия преодолеть различия между разными частями света.

По его словам, Филиппины выступают за миропорядок, в котором большие и малые страны были бы равны.

"Мы не против текущего миропорядка, мы против поступков определенных субъектов международного права, которые нарушают принципы, которые положены в основу этого миропорядка, - сказал филиппинский лидер. - Стремимся к справедливости, равенству и взаимоуважению. Хотим, чтобы миропорядок был основан на определенных правилах, по которым и малые и большие страны были бы равны".

Дутерте также подчеркнул, что Манила не требует к себе "никакого особого отношения" со стороны своих партнеров. "Мы хотим поддерживать дружбу, и чтобы наши друзья и партнеры уважали нашу независимость в принятии суверенных решений, так же, как и мы уважаем их соответствующие права", - заключил он.