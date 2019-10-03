В Пентагоне заявили, что Эспер не присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер и другие сотрудники Пентагона не присутствовали при июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который стал поводом для запуска Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента в отношении американского лидера. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.

"Насколько мне известно, никто из министерства обороны не присутствовал при этом телефонном разговоре. Я специально задавал этот вопрос министру обороны, и он не присутствовал при разговоре", - сказал он.

Ранее информацию о своем присутствии при разговоре Трампа с Зеленским подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео. Как отмечала газета The Wall Street Journal, первой сообщившая об этом обстоятельстве, данный факт грозит Госдепартаменту тем, что ведомство попадет под расследование в рамках процедуры импичмента. 27 сентября конгрессмены потребовали от Помпео передать им документы, касающиеся контактов Трампа с его украинским коллегой, а также вызвали на слушания в рамках процедуры импичмента нескольких сотрудников внешнеполитического ведомства. По утверждению политических оппонентов президента США, Трамп во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хоффман сообщил, что главный юрисконсульт Министерства обороны США дал указание соответствующим отделам в Пентагоне "предоставить любые относящиеся к делу (вопросу предоставления военной помощи Украине - прим. ТАСС) документы и записи <...> для каталогизирования и проверки". По его словам, к этой теме в настоящий момент "Конгресс проявляет значительный интерес, что привело к началу проверки".

О скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне и стали поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают оппоненты президента, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

После возникновения скандала Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Военная помощь Украине

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на встрече с журналистами, еще приблизительно 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, американский лидер хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии средства были заморожены.