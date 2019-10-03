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США одобрили поставки Украине 150 ракет для комплексов Javelin

Сумма контракта составляет $39,2 млн
Запуск противотанкового ракетного комплекса Javelin Scott Barbour/Getty Images
Описание
Запуск противотанкового ракетного комплекса Javelin
© Scott Barbour/Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $39,2 млн. Об этом сообщило в четверг Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. "Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую $39,2 млн", - говорится в заявлении.

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