США одобрили поставки Украине 150 ракет для комплексов Javelin

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $39,2 млн. Об этом сообщило в четверг Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. "Госдепартамент дал разрешение на возможную продажу Украине 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования к ним на примерную стоимость, не превышающую $39,2 млн", - говорится в заявлении.