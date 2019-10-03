Лидер Кубы заявил, что собирается посетить Москву в октябре

ГАВАНА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в конце октября в Москве. С таким заявлением он выступил в четверг после переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Гаване.

"Я передал особые приветствия президенту Владимиру Путину, которому я подтвердил приглашение посетить Кубу, когда позволит его рабочий график, и с кем у меня будет возможность провести переговоры вновь в конце этого месяца в Москве", - заявил политик.

Мигель Диас-Канель уже посещал Россию, находясь в должности председателя Госсовета и Совета министров Кубы, в ноябре прошлого года. В ходе поездки он обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Россия стала первой зарубежной страной, куда лидер острова совершил официальный визит после избрания на должность главы Госсовета в апреле прошлого года.