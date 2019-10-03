Fox: в Госдепе спорили об увязке Трампом помощи Киеву с компроматом на Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. У высокопоставленных сотрудников Госдепартамента не было единого понимания того, что президент США Дональд Трамп против увязывания вопроса оказания Украине помощи с согласием Киева помогать расследовать деятельность сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Это следует из СМС-переписки, которую предоставил в распоряжение демократов в Конгрессе экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и которую опубликовал в четверг телеканал Fox News.

Речь идет о переписке Волкера, постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондлэнда и временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора. "Как я уже говорил по телефону, будет сумасшествием задерживать выделение помощи в области безопасности, чтобы помогать тем самым политической кампании", - написал Тейлор. "Билл, я считаю, что ты не прав в отношении истинных намерений президента Трампа. Президент высказался совершенно ясно: никаких "баш на баш". Президент старается выяснить, собирается ли Украина идти по пути транспарентности и реформ, которые обещал президент Зеленский во время предвыборной кампании", - ответил Сондлэнд.

Как уточняет телеканал, Тейлор и Сондлэнд после этого решили прекратить обсуждение данной темы посредством СМС-сообщений и предпочли продолжать разговор по телефону.

Волкер, Тейлор и Сондлэнд поддерживали минувшим летом постоянный контакт с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, который по поручению Трампа расследует деятельность Байдена и его сына. Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву.