Консерваторы Курца победили на парламентских выборах в Австрии с 37,5% голосов

ВЕНА, 3 октября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем Себастьяном Курцем победила на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) с 37,5% голосов (71 депутатский мандат). Об этом сообщило в четверг министерство внутренних дел республики после подсчета всех голосов австрийцев с учетом досрочного голосования по почте и по открепительным удостоверениями. МВД Австрии занимается организацией выборов и контролирует работу федеральной избирательной комиссии.

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с 21,2% голосов (40 мандатов). Это худший результат социал-демократов на парламентских выборах. На третьем месте идет правая Австрийская партия свободы (АПС) с 16,2% голосов (31 мандат). Этот результат оказался большим разочарованием для АПС, которая, по признанию ее руководства, может оказаться за бортом нового правительства.

Четвертыми идут "Зеленые" с 13,9% голосов (26 мандатов). Они смогли вернуться в Национальный совет после провала на выборах 2017 года. Либеральная партия "Новая Австрия" с 8,1% голосов - на пятом месте (15 мандатов). Остальные политические движения не смогли преодолеть 4-процентный барьер для попадания в парламент.

В Национальный совет Австрии нового созыва войдут пять политических партий. Явка на выборах составила 75,6% избирателей. Федеральная избирательная комиссия утвердит итоги 16 октября.