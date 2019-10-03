Министр обороны Турции обсудил с главой Пентагона создание зоны безопасности в Сирии

ТАСС, 3 октября. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Марком Эспером. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на оборонное ведомство Турции.

По информации агентства, стороны обсудили работу по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту "не удалось достигнуть желаемого результата", а времени ждать не осталось. Акар в тот же день сообщил, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.

Дискуссия о создании буферной зоны началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин эти планы не были реализованы.