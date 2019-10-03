WP: Волкер заявил, что призывал Джулиани к осторожности с украинскими источниками

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в ходе показаний в Палате представителей Конгресса заявил, что советовал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани осторожнее относиться к информации своих украинских источников в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине. Об это сообщает в четверг газета The Washington Post, ссылаясь на два источника.

"Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани от получения не вызывающей доверие информации от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына на Украине, - приводит издание слова участников заседания на условиях анонимности. - Волкер призывал адвоката Трампа быть осторожнее с источниками, включая бывшего генпрокурора Украины [Виктора Шокина]". Кроме того, утверждается, что бывший спецпредставитель и другие сотрудники Госдепартамента рекомендовали украинским политикам избегать американских коллег, иначе, в случае обвинений во вмешательстве, это навредит Украине в долгосрочной перспективе.

По словам конгрессмена-республиканца от Огайо Джима Джордана, ничего из того, что сказал Волкер, не подтверждает заявлений главы спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния - прим. ТАСС).

О скандале вокруг разговора Трампа и Зеленского

Утверждения неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали крупный скандал в Вашингтоне и стали поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Президент США заявил в среду, что к подготовке жалобы на разговор с Зеленским мог быть причастен конгрессмен Шифф.