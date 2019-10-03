Пелоси считает, что Трамп вновь призвал иностранное государство вмешаться в выборы в США

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь призвал иностранное государство вмешаться в президентские выборы в США. Такое мнение спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выразила в четверг на фоне заявлений американского лидера о том, что Китаю следует провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

"Еще раз президент Трамп призвал иностранное государство вмешаться в наши выборы - это последний из примеров того, как он ставит свою личную политическую выгоду выше защиты честности наших выборов", - написала Пелоси в Twitter.

Скандал и начало процедуры импичмента

В США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как утверждают политические оппоненты главы вашингтонской администрации, Трамп во время этой беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах, поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться помощью Киева в своих усилиях по переизбранию на второй срок.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Республиканцы требуют прояснить детали

В четверг лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти направил Пелоси письмо с просьбой "приостановить все усилия вокруг" расследования в рамках импичмента до тех пор, пока не будут выработаны "прозрачные и беспристрастные правила и процедуры" его проведения. "К сожалению, вы не предоставили ясных пояснений относительно того, как ваше расследование будет проходить, в том числе о том, будут ли учитываться ключевые исторические прецеденты и основополагающие нормативы", - написал Маккарти.

В письме законодатель поставил перед Пелоси десять вопросов о том, каким образом будет проходить расследование. Он также поинтересовался, собирается ли Палата представителей санкционировать этот процесс путем голосования, разрешат ли адвокату президента присутствовать на всех посвященных импичменту слушаниях в Конгрессе, сможет ли он представить какие-либо доказательства невиновности главы государства и будет ли предусмотрена возможность перекрестного допроса свидетелей.

"Отвечая "нет" хотя бы на один из этих вопросов, вы будете действовать вразрез со всеми современными расследованиями [в рамках процедуры] импичмента действующего президента. Отвечая "нет" <...>, вы лишите президента минимального набора прав, предоставленных его предшественникам. Говоря "нет" <...>, вы создадите процесс, лишенный <...> законности", - подчеркнул республиканец.