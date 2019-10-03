ПА ОБСЕ на сессии в Марокко обсудит вопросы безопасности в Средиземноморском регионе

МАРРАКЕШ, 4 октября. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на открывающейся в пятницу осенней сессии в Марракеше намерена обсудить меры по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости в Средиземноморском регионе. Делегация российских парламентариев рассчитывает на конструктивную работу на заседании.

Сессия продлится до 6 октября, ее программа включает также проведение Средиземноморского форума, посвященного экономическому сотрудничеству. Откроют сессию председатель ассамблеи Георгий Церетели и главы верхней и нижней палат марокканского парламента - председатель Палаты советников Абдельхаким Беншамаш и председатель Палаты представителей Хабиб аль-Мальки.

Согласно программе, основными темами обсуждения станут роль ОБСЕ и ее партнеров в содействии безопасности в Средиземноморском регионе, обмен инновациями и передовым опытом, изменение климата, включая проблему экологической миграции, а также "борьба с нетерпимостью и дискриминацией на основе религии или убеждений".

"Марокко не член ОБСЕ. Это - средиземноморская страна, которая подходит под категорию стран - партнеров ОБСЕ. Они тоже вовлечены в выработку идей коллективной безопасности, по противодействию нетерпимости, экстремизму, что является основным содержанием деятельности ОБСЕ", - пояснил в беседе с ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, который вместе с коллегами будет представлять РФ на сессии.

"Мы не думаем, что в отношении российской стороны уже есть заготовленные антироссийские резолюции", - отметил депутат. Он полагает, что эта сессия не будет носить "конфронтационный характер". "Есть положительные сдвиги, есть понимание многими здравыми политиками Запада, что дальше выстраивать конфронтацию с Россией, обвинять ее во всех мыслимых и немыслимых грехах - это неконструктивно, это вредно и опасно, надо добиваться диалога", - сказал Рыжак.