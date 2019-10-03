WSJ: Трамп отозвал посла в Киеве после жалоб своего адвоката и других сторонников

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, информацию о том, что Йованович пытается подорвать попытки Белого дома убедить власти в Киеве провести расследование в отношении Байдена, предоставляли Трампу его союзники, не входящие в администрацию американского лидера, а также личный адвокат президента Рудольф Джулиани. Источники издания утверждают, что сотрудникам Госдепартамента США дали понять, что отзыв посла на Украине является одной из приоритетных задач для Трампа. Его идею, по данным газеты, поддержал госсекретарь США Майкл Помпео.

The Wall Street Journal приводит слова Джулиани, который заявил изданию, что в преддверии отзыва Йованович он указывал Трампу на то, что в личных беседах она выражала недовольство американским президентом. По мнению адвоката президента, посол препятствовала проведению расследования в отношении Байдена и его сына Хантера. При этом, по словам Джулиани, весной этого года, когда он упомянул Йованович в разговоре с Трампом, тот "вспомнил, что ранее у него с ней были трудности, и он был уверен в том, что она уже уволена".

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен. "Бывший посол Соединенных Штатов [на Украине], женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", - отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года. 11 октября она даст показания по телефонному разговору двух лидеров в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Скандал в США

В Соединенных Штатах в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.