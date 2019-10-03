Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады намерен отказаться от гражданства США

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Лидер канадской Консервативной партии Эндрю Шир имеет гражданство Канады и США, но от последнего он намерен отказаться. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV со ссылкой на представителя политика Брока Харрисона.

"В августе [этого года] он [Шир] проинформировал правительство Соединенных Штатов, что отказывается от американского гражданства. Он заполнил все необходимые документы и в настоящее время ожидает ответа от посольства [США]", - сказал он. Соответствующая процедура, согласно правилам посольства США в Оттаве, может занять до 10 месяцев.

Харрисон добавил, что 40-летний Шир принял решение отказаться от американского гражданства, когда возглавил Консервативную партию в 2017 году. Он также сообщил, что лидер консерваторов не стал обновлять свой американский паспорт, когда достиг совершеннолетнего возраста, и что Шир никогда не голосовал на выборах в США.

В четверг ряд СМИ сообщили о двойном гражданстве лидера оппозиционной партии, который имеет все шансы после победы на парламентских выборах 21 октября стать новым премьер-министром Канады. Сообщалось, что Шир, который родился в Оттаве, получил гражданство США еще в детстве, так как оно было у его отца. Канадские законы допускают, что членом парламента страны и лидером партии может быть канадец, который также имеет гражданство и другой страны.

Согласно последним соцопросам, за консерваторов готовы проголосовать 35,2% избирателей, тогда как правящей Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо предпочтение отдают 32,9% избирателей.