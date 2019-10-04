Волкер заявил, что советовал украинцам не вмешиваться в политику США

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказать влияния на политику в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Волкер в четверг ответил на вопросы законодателей из Палаты представителей Конгресса. По словам источников агентства, он заявил конгрессменам, что никак не был связан с якобы имевшими место попыткам американского лидера Дональда Трампа начать расследование на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Волкер также отметил, что он советовал украинцам не вмешиваться в американскую политику.

По словам источника агентства, Волкер отвечал на вопросы законодателей охотно и, как казалось, откровенно. Он не избегал обсуждения каких-либо тем. Конгрессмены, в частности, хотели, чтобы он представил свои комментарии относительно имеющихся у них распечаток текстовых сообщений, а также фотографий.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Волкер в конце сентября подал в отставку с поста спецпредставителя США по Украине. Это произошло после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы Трампа с Зеленским.