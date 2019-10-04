CNN: вице-президент США получил стенограмму разговора Трампа с Зеленским на следующий день

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс на следующий день после состоявшегося 25 июля телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского получил стенограмму их беседы. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По данным ее источников, стенограмма разговора содержалась в информационной сводке, подготовленной для вице-президента его помощниками. При этом CNN указывает, что ее источникам не известно, ознакомился ли Пенс со стенограммой. "Возможно, он прочитал ее, а возможно, и нет", - приводит телекомпания мнение одного из них.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп неоднократно использовал Пенса для того, чтобы надавить на украинского лидера. По ее данным, именно Трамп дал вице-президенту указание не посещать инаугурацию Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали на обратном. Кроме того, именно через Пенса американский лидер минувшим летом сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и потребовал более активных мер по борьбе с коррупцией, сообщало издание. Впоследствии помощь Киеву была разблокирована.

Газета также указывала, что один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора двух лидеров в течение нескольких часов после его завершения. При этом лица, близкие к Пенсу, настаивают, что вице-президент не имел понятия о приписываемых Трампу попытках оказать давление на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джозефе Байдене и его сыне. По информации The Washington Post, лица из окружения Пенса заявляют, что нынешний вице-президент, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или же не прочел ее до конца.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.