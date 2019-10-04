Власти Сирии надеются восстановить все школы в подконтрольной части Дейр-эз-Зора к январю

ДАМАСК, 4 октября. /ТАСС/. Власти провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии планируют завершить восстановление школ в подконтрольных правительству районах к январю 2020 года. Об этом сообщил журналистам начальник регионального управления образования Халиль-Джасин Убай.

"Практически каждые 10 дней мы восстанавливаем по школе и по мере их открытия разгружаем другие. Сейчас классы переполнены, дети сидят за партами по трое. Мы не намерены останавливать восстановительные работы и планируем решить эту проблему к январю", - сказал Убай.

По его словам, до войны в провинции работало почти 1,5 тыс. школ, сейчас - почти в пять раз меньше. "До войны у нас действовала 1471 школа. Сейчас [в подконтрольных районах] открыто 310 школ, в этом году в них пошли учиться более 120 тыс. учеников. В том числе в [освобожденной от мятежников небольшой] левобережной части провинции в окрестностях города Дейр-эз-Зор находится 120 школ, число учеников там превышает 14 тыс. А в неподконтрольных районах насчитывается шесть школ", - уточнил начальник управления.

Во всех государственных школах Дейр-эз-Зора на левом берегу Евфрата обучение проходит в формате "год за два", добавил Убай. Такая программа охватывает все классы и нацелена на то, чтобы местные школьники скорее догнали сверстников из других провинций. "Она создана Министерством образования Сирии во взаимодействии с ЮНИСЕФ", - отметил он.

Кроме того, обратил внимание чиновник, в расписание предметов за последний год внесены изменения согласно требованиям времени - вместо французского языка как основного иностранного в некоторых школах Дейр-эз-Зора стали изучать русский. "В главном городе нашей провинции есть четыре школы, в которых он входит в обязательную программу, а также шесть школ в районных центрах, где его изучают факультативно", - уточнил Убай.

Одной из особенностей педагогической работы в регионе он назвал привлечение психологов, которые постоянно сопровождают учебный процесс. "Мы работаем с детьми, которые пострадали во время боевых действий. Речь идет в первую очередь о психологической поддержке тех, кто лишился близких и кто подвергался давлению со стороны террористов. С детьми работают профессиональные психологи, они помогают им адаптироваться", - сказал глава управления образования.

Ситуация в провинции Дейр-эз-Зор

С 2017 года провинция Дейр-эз-Зор в результате войны расколота на две части. Правобережная, с одноименным административным центром и пунктом пропуска "Бу-Кемаль" на иракской границе, подконтрольна Дамаску, левобережная - курдским вооруженным формированиям, поддерживаемым США. Линия разделения проходит по Евфрату. Исключение составляют около двух десятков небольших населенных пунктов на левобережье в окрестностях главного города провинции - они находятся под властью правительства не только де-юре, но и де-факто.

Гуманитарную ситуацию в пережившем войну регионе осложняет отсутствие постоянных переправ. В ходе боевых действий все мосты на Евфрате на сирийской территории были разрушены международной коалицией во главе с США. Первый мост через реку в провинции Дейр-эз-Зор планируют построить к 25 октября, сирийских инженеров консультируют российские коллеги.