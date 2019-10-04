СМИ: запрет на ношение масок в Гонконге начнет действовать в полночь

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 октября. /ТАСС/. Запрет на ношение масок для участников демонстраций и публичных мероприятий в Гонконге, как ожидается, начнет действовать уже в ближайшую полночь. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что о соответствующем указе в течение дня объявит глава гонконгской администрации Кэрри Лам. По информации издания, нарушение запрета может повлечь тюремное заключение сроком до одного года и штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов ($3,2 тыс.).

Нововведение призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе, которые продолжаются почти четыре месяца. Распоряжение предполагается принять без согласования с Законодательным советом, в рамках специального закона о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Многие из них регулярно совершают акты вандализма, чинят погромы на станциях метро, кидают в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. При этом идентифицировать зачинщиков беспорядков сложно, поскольку все они скрывают лица масками.

Во вторник, в день 70-летней годовщины образования КНР, во многих районах города прошли массовые антиправительственные демонстрации, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Радикальные активисты блокировали улицы, устраивали поджоги, кидали в стражей порядка кирпичи и "коктейли Молотова". Полиция применяла в ответ водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений огнестрельное ранение получил 18-летний учащийся колледжа.

В настоящий момент запрет на ношение масок во время митингов и массовых мероприятий действует как минимум в 15 странах, включая США, Канаду, Германию и Францию.