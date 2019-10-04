Законодательный совет Гонконга после погромов возобновит работу с 16 октября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 октября. /ТАСС/. Законодательный совет Гонконга, чья работа была приостановлена 1 июля после учиненного радикальными демонстрантами штурма с погромами, возобновит заседания с 16 октября. Об этом в пятницу объявили власти этого специального административного района Китая.

В правительстве сообщили, что парламент официально запустит процедуру отзыва законопроекта об экстрадиции, ставшего причиной массовых протестов, сразу после выступления там главы местной администрации Кэрри Лам с ежегодным посланием. Это мероприятие намечено на 17 октября.

Глава исполнительной власти в начале сентября публично пообещала отозвать законопроект об экстрадиции из Законодательного совета после того, как возобновится его работа.

1 июля, в день 22-й годовщины перехода Гонконга под суверенитет Китая, сотни радикально настроенных демонстрантов с масками на лицах штурмовали местный парламент. Разбив стеклянные окна и двери, они прорвались внутрь, устроили погромы и акты вандализма. Позже их вытеснила оттуда полиция, применившая слезоточивый газ. Зданию был причинен значительный материальный ущерб, его ремонт обошелся в $9 млн.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.