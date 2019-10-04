Япония проведет расследование из-за ошибки в вывозе останков военнопленных из России

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии намерено провести внутреннее расследование ситуации с ошибочным вывозом с территории РФ останков, которые, как оказалось, не принадлежат японским военнопленным. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, заявил в пятницу глава ведомства Кацунобу Като.

Для этого будут привлечены юристы и специалисты по медицине и антропологии. Первая группа в течение месяца должна изучить действия самого министерства, касающиеся этой проблемы, а вторая займется проверкой работы японских чиновников и экспертов, которые осуществляли сбор и вывоз останков из РФ. Вторая часть инспекции завершится до конца текущего года.

В сентябре Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии признало, что останки военнопленных, вывезенные из Забайкальского края в Японию за последние полтора десятилетия, не принадлежали японским солдатам, которые погибли на территории СССР после окончания Второй мировой войны. Речь идет об останках по крайней мере 597 человек. Специалисты, проводившие соответствующую проверку, на протяжении нескольких лет указывали министерству на возможную ошибку, однако ведомство открыто не публиковало эти данные.

После капитуляции Токио во Второй мировой войне СССР по договоренности с союзниками разоружил и принял на северо-востоке Китая, севере Кореи, на Сахалине и Курилах около 600 тыс. японских военнослужащих. Они были направлены в лагеря, располагавшиеся преимущественно на территории Советского Союза, а также Монголии. По подсчетам правительства Японии, там умерли примерно 55 тысяч человек, причем останки 33 тыс. из них по-прежнему находятся на территории бывшего СССР и Монголии.