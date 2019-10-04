Трамп решил назначить посла в Германии еще и спецпредставителем по диалогу Сербии и Косова

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение назначить посла в Германии Ричарда Гренелла одновременно спецпредставителем по мирным переговорам между Сербией и Косовом. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Трамп сегодня объявил о своем намерении назначить данного человека на ключевую должность в администрации. Ричард Гренелл будет одновременно спецпредставителем президента по мирным переговорам между Сербией и Косовом и послом США в ФРГ", - отмечается в заявлении.

Как отмечает портал Washington Blade, вероятно, потребуется, чтобы назначение Гренелла одобрил Сенат, однако в Белом доме пока эту информацию не подтвердили.

Ранее американские СМИ называли Гренелла одним из кандидатов на пост нового главы американского диппредставительства в России вместо покинувшего Москву Джона Хантсмана. Однако, по данным CNN, он не выразил заинтересованности в работе в российской столице.