Оппозиция в течение десяти дней обжалует решение ВС Абхазии по итогам выборов президента

СУХУМ, 4 октября. /ТАСС/. Адвокаты оппозиционного кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии в течение 10 дней подготовят кассационную жалобу на решение Верховного суда республики, отказавшего в признании незаконным решения ЦИК об итогах второго тура выборов президента республики. Об этом сообщила в пятницу ТАСС адвокат Квицинии Инга Габилая.

Верховный суд Абхазии в среду опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по иску Квицинии, который требовал признать незаконным решение ЦИК об итогах второго тура выборов, согласно которому победу одержал действующий глава государства Рауль Хаджимба.

"Мы прочитали полный текст решения суда и уже подготавливаем кассационную жалобу, знаем, как строить свои доводы. Мы напишем жалобу достаточно быстро, в течение 10 дней она будет готова, и мы обязательно озвучим ее суть", - сказала Габилая. По ее словам, "единственный плюс решения суда в том, что оно написано простым доходчивым языком", но доводы суда защита считает неосновательными.

В течение 20 дней с момента вручения сторонам мотивированного решения оно может быть обжаловано в кассационном порядке участниками судебного разбирательства. Верховный суд рассматривает поступившее по кассационной жалобе дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд кассационной инстанции.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал во втором туре выборов 47,39% голосов избирателей (39793), руководитель "Амцахара" Алхас Квициния - 46,17% (38766). Против всех подано 3155 голосов избирателей. Инаугурация Хаджимбы намечена на 9 октября. Ранее в ЦИК сообщали, что избранный президент может вступить в должность, даже если решение избиркома об итогах голосования обжаловано в суде. Инаугурация президента пройдет 9 октября, в этот же день оппозиционная партия "Амцахара" планирует провести свой съезд, на котором вновь будет заявлено о непризнании итогов президентских выборов, прошедших впервые в два тура 25 августа и 8 сентября.