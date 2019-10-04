Патрульные корабли США усилят безопасность Грузии на Черном море

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Патрульные судна класса Island "Очамчира" и "Диоскурия", переданные береговой охране Грузии американской стороной в 2018 году, будут обеспечивать безопасность республики в акватории Черного моря. Об этом сообщил в пятницу глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури журналистам, осмотрев в Батуми вместе с замгенсеком НАТО Роуз Готтемюллер инфраструктуру департамента береговой охраны.

"Грузия является надежным партнером НАТО. Мы участвуем в усилении евроатлантической безопасности. Вам известно, что Министерство внутренних дел отвечает за безопасность бассейна Черного моря. В усилении безопасности нашей страны активную роль будут играть эти корабли", - сказал Гомелаури.

На вопрос журналистов, ожидается ли поставка Грузии от США новых кораблей, глава МВД заявил, что пока не может дать конкретного ответа, однако его ведомство работает над этим.

Замгенсека НАТО в свою очередь отметила роль грузинских моряков в безопасности Черного моря. "Я рада, когда вижу такой энтузиазм. Для меня большая честь тут находиться. Мы ознакомились с прогрессом береговой охраны, встретились с офицерами и военнослужащими. Мы также провели встречу с той командой, которая прошла тренинги в НАТО. Это служит обеспечению безопасности в регионе", - отметила Готтемюллер.

Грузия ждала получения двух судов от США с 2016 года. Катера класса Island производят с 1980-х годов. В основном они предназначены для пресечения незаконного оборота наркотиков в море и для борьбы с нелегальными перевозками. Катера обеспечивают безопасность портов и участвуют в поисково-спасательных операциях.

Готтемюллер находится в Батуми с четверга в рамках выездного заседания Североатлантического совета НАТО. Замгенсека НАТО уже провела переговоры с премьер-министром Георгием Гахарией, министром обороны Ираклием Окруашвили, а также с главой МИД Давидом Залкалиани. Запланирована также встреча Готтемюллер с президентом Саломе Зурабишвили. Североатлантический совет НАТО уже в пятый раз проводит выездное заседание в Грузии. В рамках визита постоянные представители 29 стран - членов альянса знакомятся с тем, как в Грузии продвигаются реформы в сфере укрепления обороноспособности.