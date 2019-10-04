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СМИ: ВВС Индии признали, что в феврале сбили свой вертолет

Тогда в результате крушения вертолета в Кашмире погибли семь человек, включая шесть военнослужащих Индии

ТАСС, 4 октября. Начальник штаба ВВС Индии Ракеш Кумар Сингх заявил, что февральское крушение вертолета Ми-17 в бывшем штате Джамму и Кашмир на севере страны произошло по вине индийских военных. Об этом в пятницу сообщает телеканал NDTV.

"Следствие подтвердило, что наша ракета сбила наш вертолет, - сказал начштаба. - В связи с этим два офицера будут привлечены к ответственности. Мы признаем, что это была наша большая ошибка, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось".

27 февраля сообщалось, что в результате крушения вертолета в Кашмире погибли семь человек, включая шесть военнослужащих Индии. Армия Пакистана отвергла причастность к этому инциденту.

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