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Кризис на Украине

В Киеве заявили, что будут согласовывать с Россией позицию по особому статусу Донбасса

Глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко также добавил, что встречи в "нормандском формате" еще не определены
Здание Верховной рады Украины Роман Канащук/ТАСС
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Здание Верховной рады Украины
© Роман Канащук/ТАСС

КИЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Позиция Украины по законодательному закреплению особого статуса Донбасса будет согласовываться с Россией. Об этом в пятницу заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко.

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"Все, что будет касаться статуса Донбасса, как мы примем в Верховной раде эти законы, будет не только решение Рады, а согласованная с Россией позиция. Наши попытки вынести этот вопрос на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что даты встречи в "нормандском формате" еще не определены.

"Это весьма деликатный вопрос в переговорах. Мы понимаем, что речь идет о взаимных предпосылках, которые выдвигают стороны, в том числе согласование определенной формулы, внедрение закона об особенном статусе Донбасса", - сказал Яременко.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план из-за позиции Киева остается нереализованным.

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