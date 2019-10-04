Великобритания получила предложение Путина по РСМД

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Великобритания получила предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, позиция страны по этому вопросу совпадает с позицией ее союзников по НАТО. Об этом заявил журналистам в пятницу британский посол в РФ Лори Бристоу.

"Мы получили письмо от президента Путина, позиция Великобритании точно такая же, как и у других членов НАТО. Она заключается в том, что объявление моратория на размещение этих ракет было бы хорошей идеей, но проблема в том, что Россия разработала и разместила ракеты. Это, таким образом, является причиной проблемы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.